Lehecka y Mensik derrotan a Estados Unidos y sellan el pase de Chequia a Bolonia

En el duelo de dobles, el primero disputado este sábado, la pareja estadounidense formada por Austin Krajicek y Rajeev Ram superó a los checos Tomas Machac y Jakub Mensik por 7-6(6), 5-7 y 6-4.

Ese triunfo supuso el 2-1 a favor de Estados Unidos en la serie, que se disputó en Delray Beach (Florida), después de que checos y estadounidenses cerraran la jornada del viernes empatados 1-1.

El checo Jiri Lehecka (16 del mundo) volvió a empatar la serie con un triunfo sobre el estadounidense Taylor Fritz (número 6) por 6-4, 3-6 y 6-4. Lehecka fue clave para su equipo con sus dos victorias en individuales viernes y sábado.

En el quinto y definitivo encuentro, Mensik (17 del mundo) se deshizo de Frances Tiafoe (número 29) por 6-1 y 6-4.

La República Checa se une a Argentina, Austria, Alemania, Francia e Italia (anfitrión) entre los países ya clasificados para la Final entre Ocho de Bolonia.

Este domingo se definirán las dos series restantes entre España y Dinamarca y entre Australia y Bélgica.