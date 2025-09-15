Italia empieza la defensa de la 62º Copa Billie Jean King

El Shenzhen Bay Sports Centre Arena, que ya albergó las Finales de la WTA en 2019 y que es de pista dura cubierta, concentrará a Japón, España, Reino Unido, Ucrania, Kazajistán, Estados Unidos, además de a China (anfitriona) y a Italia (ganadora en 2024).

El equipo transalpino, que estará capitaneado por Tathiana Garbin y que completan Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto y Sara Errani, abrirá el torneo contra China el martes a partir de las 17:00 hora local.

Ejercerán como cabezas de serie tras la victoria en las finales de la pasada edición, disputadas en el pabellón Martín Carpena de Málaga en 2024, en la que derrotaron a Japón en cuartos, a Polonia en semis y a Eslovaquia en la final. Paolini derrotó a Rebecca Sramkova por 6-2, 6-1 en el partido decisivo.

La segunda jornada enfrentará a España y a Ucrania el miércoles 17 a las 17:00 hora local. El ganador jugará su partido de semifinales contra las ganadoras del Italia-China el viernes 19 de septiembre a las 17:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el viernes 18 se disputarán dos eliminatorias, la de Kazajistán contra Estados Unidos (10:00 hora local) y posteriormente la de Japón y Reino Unido. El vencedor de cada una jugará la otra semifinal el sábado 20.

Todas las eliminatorias constarán de tres partidos: dos individuales seguidos de un partido de dobles. Todos se jugarán al mejor de tres sets con desempate.

El torneo lleva el nombre de la leyenda del tenis, la estadounidense Billie Jean King, ganadora de 12 títulos de Grand Slam y figura clave en el mundo del tenis por su activismo por los derechos de la mujer y el cambio social, dentro y fuera del deporte.

La extenista dio nombre al torneo desde finales de 2020. Una competición que anteriormente se disputaba en noviembre y que ahora ha pasado a septiembre, alineándose con el comienzo de la gira asiática y evitando mayores desplazamientos y cansancio a las tenistas.

Estados Unidos, con 18, es el país que más veces ha levantado el trofeo, siendo la última en 2017 y la primera en 1963 (estreno). Le sigue de cerca la República Checa con 11 (última en 2018) y Australia con siete (1974).

Un escalón por debajo, con cinco títulos, están Rusia, España e Italia, mientras que Francia tiene tres y Alemania 2.

En esta edición en cambio, cinco de las ocho selecciones que disputarán el torneo nunca han ganado una Copa Billie Jean King: Kazajistán, Reino Unido, China, Japón y Ucrania.

. Martes 16 de septiembre, 17:00 horas (09:00 GMT) Italia-China

. Miércoles 17 de septiembre, 17:00 horas (09:00 GMT): España-Ucrania

. Jueves 18 de septiembre, 10:00 horas (02:00 GMT): Kazajistán-Estados Unidos

. Jueves 18 de septiembre, 17:00 horas (09:00 GMT): Japón-Reino Unido

. Viernes 19 de septiembre, 17:00 horas (09:00 GMT): Ganador cuarto de final 1 - Ganador cuarto de final 2

. Sábado 20 de septiembre, 17:00 horas (09:00 GMT): Ganador cuarto de final 3 - Ganador cuarto de final 4

. Domingo 21 de septiembre, 17:00 horas (09:00 GMT): Final.