Un tenista tailandés es sancionado de por vida por amaño de partidos

Londres, 15 sep (EFE).- El tenista tailandés Jatuporn Na Lamphun ha sido sancionado con una prohibición de por vida y una multa de 115.000 dólares por violaciones al Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), según confirmó este lunes la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).