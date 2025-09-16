El cantante italiano Fedez carga contra Sinner: "Un italiano con el acento de Hitler"

Roma, 16 sep (EFE).- El cantante Fedez, uno de los más famosos y escuchados en Italia, desveló este martes una estrofa de lo que apunta a ser una nueva canción en la que carga contra el tenista Jannik Sinner, al que califica como "un italiano purasangre con el acento de Adolf Hitler".