Italia, campeona, conocerá este miércoles a su rival de la fase fnal

El conjunto italiano, capitaneado por Filippo Volandri y compuesto por Jannik Sinner, número 2 del mundo, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli y Andrea Vavassori, buscará mantener su dominio tras haber conquistado las dos últimas ediciones del torneo.
Italia figura como cabeza de serie número 1 junto a Alemania (4ª), Francia (8ª) y España (7ª), mientras que los equipos no preclasificados, y a los que podrá enfrentarse, son República Checa (9ª), Argentina (10ª), Bélgica (11ª) y Austria (20ª).
La Final a 8 se disputará del 18 al 23 de noviembre en ciudad transalpina de Bolonia.