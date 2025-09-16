Tenis

Italia, campeona, conocerá este miércoles a su rival de la fase fnal

Madrid, 16 sep (EFE).- Italia, vigente campeona de la Copa Davis y anfitriona de la edición de 2025, conocerá este miércoles a su rival en los cuartos de final, cuando se celebre el sorteo en la Piazza Maggiore de Bolonia a las 12:00 CET.

16 de septiembre de 2025 - 13:05
El conjunto italiano, capitaneado por Filippo Volandri y compuesto por Jannik Sinner, número 2 del mundo, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli y Andrea Vavassori, buscará mantener su dominio tras haber conquistado las dos últimas ediciones del torneo.

Italia figura como cabeza de serie número 1 junto a Alemania (4ª), Francia (8ª) y España (7ª), mientras que los equipos no preclasificados, y a los que podrá enfrentarse, son República Checa (9ª), Argentina (10ª), Bélgica (11ª) y Austria (20ª).

La Final a 8 se disputará del 18 al 23 de noviembre en ciudad transalpina de Bolonia.

