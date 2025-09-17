Argentina, contra Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis

Argentina y República Checa llegaron empatadas a puntos (412) en el ránking de la Copa Davis, por lo que antes de proceder con el cuadro principal, se sorteó entre ambas selecciones el puesto de cuarta cabeza de serie, que finalmente recayó en República Checa.
Equilibrado el cuadro principal con los cuatro cabezas de serie, se procedió con el sorteo que deparó un duelo argentino contra el combinado alemán. Ambas selecciones solo podrán medirse a Italia, la gran favorita, en una hipotética final.
En la misma parte del cuadro, y como posibles rivales en semifinales, asoman España y República Checa.
En la parte alta del cuadro, Italia se medirá a Austria y Francia a Bélgica.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La fase final de este torneo se celebrará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia.