Argentina, contra Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis

Roma, 17 sep (EFE).- Argentina, único representante sudamericano, se medirá en los cuartos de final de la Copa Davis ante Alemania, segundo cabeza de serie, tal y como deparó el sorteo celebrado este miércoles en Bolonia (norte Italia), ciudad que acogerá la final a ocho y en la que Italia defiende el título conseguido en 2023 y 2024.