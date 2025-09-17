Tenis

Argentina, contra Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis

Roma, 17 sep (EFE).- Argentina, único representante sudamericano, se medirá en los cuartos de final de la Copa Davis ante Alemania, segundo cabeza de serie, tal y como deparó el sorteo celebrado este miércoles en Bolonia (norte Italia), ciudad que acogerá la final a ocho y en la que Italia defiende el título conseguido en 2023 y 2024.

Por EFE
17 de septiembre de 2025 - 08:10
Argentina y República Checa llegaron empatadas a puntos (412) en el ránking de la Copa Davis, por lo que antes de proceder con el cuadro principal, se sorteó entre ambas selecciones el puesto de cuarta cabeza de serie, que finalmente recayó en República Checa.

Equilibrado el cuadro principal con los cuatro cabezas de serie, se procedió con el sorteo que deparó un duelo argentino contra el combinado alemán. Ambas selecciones solo podrán medirse a Italia, la gran favorita, en una hipotética final.

En la misma parte del cuadro, y como posibles rivales en semifinales, asoman España y República Checa.

En la parte alta del cuadro, Italia se medirá a Austria y Francia a Bélgica.

La fase final de este torneo se celebrará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia.

