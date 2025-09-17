España, contra República Checa en los cuartos de final de la Copa Davis

España llegó a esta fase final tras remontar ante Dinamarca, resultado histórico al ser la primera vez que consigue dar la vuelta a un 0-2 en contra en su más de 100 años de historia, y no podrá medirse ante Italia, la gran favorita tras los últimos resultados, hasta una hipotética final que podría brindar el duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

El equipo capitaneado por David Ferrer, formado en esta última ocasión por Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño y Roberto Bautista tras las bajas de Carlos Alcaraz, Marcel Granollers y Alejandro Davidovich-Fokina, firmó la épica en Marbella y permitió a la 'Armada' soñar con la séptima 'Ensaladera'

Feliciano López, director del torneo, destacó el "milagro español" y mandó un gran "enhorabuena" al combinado de David Ferrer antes del sorteo.

Italia, cabeza de serie del torneo, se medirá a Austria en los cuartos de final. El ganador de este duelo se medirá en semifinales al ganador del choque entre Francia, tercer cabeza de serie, y Bélgica.

En la parte baja del cuadro, además del duelo entre República Checa -cuarta cabeza de serie por sorteo- y España, tendrá lugar el enfrentamiento entre Alemania, segundo favorito, y Argentina.

La fase final de este torneo se celebrará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia.