Haddad Maia cumple en Seúl y avanza a octavos con triunfo sobre la local Back

La raqueta número 25 del mundo, que logró alcanzar los octavos de final del Abierto de Estados Unidos hace menos de un mes, dominó gran parte del encuentro con su potente servicio y solidez, para deshacerse de Back en dos horas y 23 minutos, después de que la local no pudiera sostener la regularidad y cometiera varios errores que le costaron los puntos decisivos.
La diferencia de nivel se notó en los golpes decisivos así como la consistencia de Haddad Maia, que supo controlar la presión. En segunda ronda, la brasilera se medirá a la alemana Ella Seidel (105).
Asimismo, mantuvo este miércoles su condición de tercera favorita la danesa Clara Tauson, al imponerse por 6-2 y 7-6(4) a la germana Eva Lys (69 del mundo).
A la campeona del Abierto de Auckland le bastó con ser más precisa en el saque para vencer en una hora y 39 minutos a Lys y meterse en octavos de final, donde se medirá a la australiana Maya Joint.
Joint no tuvo dificultades para deshacerse de la estadounidense Sofia Kenin, séptima cabeza de serie, por 6-3 y 6-1.
También sellaron su pase a la siguiente ronda la británica Emma Raducanu (33 del mundo), quien derrotó a la rumana Jaqueline Cristian por 6-3 y 6-4; y la rusa Diana Shnaider (19 WTA), quien tuvo más dificultades para imponerse a la estadounidense Caty McNally (2-6, 6-2 y 6-4).