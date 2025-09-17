Haddad Maia cumple en Seúl y avanza a octavos con triunfo sobre la local Back

Redacción deportes, 17 sep (EFE).- La brasileña Beatriz Haddad Maia, sexta cabeza de serie, avanzó este miércoles a octavos de final del torneo de tenis Seúl, que se disputa sobre pista dura, tras solventar el partido ante la surcoreana Dayeon Back, 306 del ránking mundial, por la vía rápida, por un cómodo 6-4 y 6-3.