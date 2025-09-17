Mannarino, sexto favorito, tropieza ante Wu Yibing, 196 del mundo

Mannarino, que logró su último título en 2023 en Sofía, comenzó imponiendo su experiencia y encaró el partido con confianza, para llevarse el primer set por 6-4. Sin embargo, Wu Yibing reaccionó en el segundo set, aumentó la presión y forzó el 'tie-break', que se decantó a su favor tras las tres pérdidas del servicio del galo.

En la manga final, la igualdad fue total. Pese a la superioridad del francés de 37 años, fue Wu quien terminó logrando un quiebre clave en el undécimo juego para cerrar un 7-5 a su favor y pasar a octavos de final.

Tras múltiples temporadas (2019-2022) alejado de las canchas debido a lesiones de codo, espalda, hombro y muñeca, el campeón de Dallas 2023, que además no logró esta temporada pasar de las clasificaciones del US Open, volvió para dejar su huella.