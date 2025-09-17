Sabalenka, número uno mundial, causa baja en el Abierto de China por lesión

“Estoy muy triste por no poder jugar este año en Pekín tras la lesión que tuve en el Abierto de Estados Unidos. Ahora me centro en recuperarme al cien por cien para lo que resta de temporada. No veo la hora de reencontrarme con mis aficionados chinos el año próximo”, indicó la jugadora en un comunicado difundido hoy por la organización del torneo en la red social Weibo -semejante a X, censurada en China-.

Sabalenka, de 27 años, vive una de sus mejores temporadas: fue finalista en Melbourne, Roland Garros y Nueva York, donde conquistó su cuarto título de Grand Slam.

Su ausencia supone un contratiempo para un torneo que se disputará del 24 de septiembre al 5 de octubre en el Centro Nacional de Tenis de Pekín.

La organización había anunciado a finales de agosto una nómina de lujo con 14 campeonas de Grand Slam y cinco exnúmeros uno, entre ellas Iga Swiatek, Coco Gauff, Naomi Osaka o Elena Rybakina.

La china Zheng Qinwen, campeona olímpica en París, lidera la representación local.

El Abierto de China, penúltimo WTA 1000 de la temporada, reparte puntos clave para la clasificación al torneo de maestras.

En 2024 el título fue para la estadounidense Coco Gauff, que derrotó en la final a la checa Karolina Muchova.

El torneo masculino, de categoría 500, también se disputará en esas fechas, aunque sin su vigente campeón y actual número uno mundial, el español Carlos Alcaraz, que no figura en la lista de inscritos.

Entre los participantes sí estará el italiano Jannik Sinner, número dos del mundo y subcampeón en la pasada edición, además de figuras como Alexander Zverev, Daniil Medvedev o Andrey Rublev.