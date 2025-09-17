Tenis

Zhou, 304 del mundo, da la campanada ante Norrie, 34 de la ATP

Redacción deportes, 17 sep (EFE).- El tenista chino Zhou Yi, número 304 del ránking mundial, dio la campanada este miércoles al vencer en primera ronda del torneo de Chengdú (China), que se disputa sobre pista dura, al británico Cameron Norrie, quinto cabeza de serie y 34 mundial, por 6-7(3), 6-4 y 7-6(2).

Por EFE
17 de septiembre de 2025 - 11:35
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2344

Zhou, revelación de la jornada de hoy, se impuso tras casi tres horas de partido, y una agresividad arrolladora, que dejó a Norrie sin opciones.

El británico, que llegó a ser octavo del mundo en 2022, se llevó el primer set en el desempate por 7-6(3), tras un parcial muy igualado en el que Zhou mantuvo el pulso con un sólido servicio. Ya la segunda manga, el chino elevó su agresividad desde el fondo y logró un quiebre decisivo para imponerse 6-4 y forzar el tercer set.

La definición volvió a un 'tie break', donde Zhou mostró más temple que el quinto cabeza de serie y cerró con autoridad por 7-6(2), firmando una de las mayores sorpresas del torneo para pasar a octavos de final donde se medirá al australiano Christopher O'Connell, 103 del mundo.

O'Connell selló su pase a la siguiente ronda tras vencer sin grandes complicaciones al francés Quentin Halys (75 ATP) por 6(3)-7, 6-3 y 6-4.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a que vio un duelo de gran paridad, con largos intercambios y mucha resistencia de ambos, el australiano fue capaz de contrarrestar con solidez desde la línea de fondo y apagar a un Halys con ciertos problemas en los momentos decisivos, para cerrar así el partido a su favor.

Asimismo, se llevó la sorpresa el belga Zizou Bergs (46 ATP) tras caer derrotado por 1-6, 7-5 y 4-6 ante el chino Shang Juncheng, 138 mundial.

Shang arrancó con una enorme autoridad, y pese a que Bergs reaccionó en la segunda manga para igualar el partido, fue el chino quien terminó ganando la ventaja tras resistir los embates del rival y forzar sus errores.

En segunda ronda, el asiático se medirá al estadounidense Brandon Nakashima (33 ATP), tercer favorito en tierras chinas.

La jornada finalizó con el duelo estadounidense Marcos Giron-Ethan Quinn. Giron, 50 del mundo, se deshizo de su rival tras una hora y 28 minutos de partido por 7-5 y 6-4.

Enlace copiado