Zhou, 304 del mundo, da la campanada ante Norrie, 34 de la ATP

Zhou, revelación de la jornada de hoy, se impuso tras casi tres horas de partido, y una agresividad arrolladora, que dejó a Norrie sin opciones.

El británico, que llegó a ser octavo del mundo en 2022, se llevó el primer set en el desempate por 7-6(3), tras un parcial muy igualado en el que Zhou mantuvo el pulso con un sólido servicio. Ya la segunda manga, el chino elevó su agresividad desde el fondo y logró un quiebre decisivo para imponerse 6-4 y forzar el tercer set.

La definición volvió a un 'tie break', donde Zhou mostró más temple que el quinto cabeza de serie y cerró con autoridad por 7-6(2), firmando una de las mayores sorpresas del torneo para pasar a octavos de final donde se medirá al australiano Christopher O'Connell, 103 del mundo.

O'Connell selló su pase a la siguiente ronda tras vencer sin grandes complicaciones al francés Quentin Halys (75 ATP) por 6(3)-7, 6-3 y 6-4.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a que vio un duelo de gran paridad, con largos intercambios y mucha resistencia de ambos, el australiano fue capaz de contrarrestar con solidez desde la línea de fondo y apagar a un Halys con ciertos problemas en los momentos decisivos, para cerrar así el partido a su favor.

Asimismo, se llevó la sorpresa el belga Zizou Bergs (46 ATP) tras caer derrotado por 1-6, 7-5 y 4-6 ante el chino Shang Juncheng, 138 mundial.

Shang arrancó con una enorme autoridad, y pese a que Bergs reaccionó en la segunda manga para igualar el partido, fue el chino quien terminó ganando la ventaja tras resistir los embates del rival y forzar sus errores.

En segunda ronda, el asiático se medirá al estadounidense Brandon Nakashima (33 ATP), tercer favorito en tierras chinas.

La jornada finalizó con el duelo estadounidense Marcos Giron-Ethan Quinn. Giron, 50 del mundo, se deshizo de su rival tras una hora y 28 minutos de partido por 7-5 y 6-4.