Alcaraz debutará en la Copa Laver en dobles junto al checo Mensik

Este emparejamiento de dobles cerrará la primera jornada de la Copa Laver, que incluye cuatro partidos, los tres primeros de individuales.

El noruego Casper Ruud y el estadounidense Reilly Opelka abrirán la competencia, seguidos por Jakub Mensik y Alex Michelsen, que se enfrentarán en individuales horas antes de repetir en dobles. Por último, el italiano Flavio Cobolli ante el brasileño Joao Fonseca.

El partido de dobles será el segundo turno de la sesión nocturna, programada para las 19.00 hora local (02.00 GMT del sábado).

La Copa Laver es una competencia inspirada en la Ryder Cup de golf e impulsada por Roger Federer, que enfrenta a Europa y al resto del mundo.

El formato prevé cuatro partidos por jornada —tres individuales y uno de dobles— entre viernes y domingo. Los encuentros del viernes valen un punto, los del sábado dos y los del domingo tres. El primer equipo en alcanzar 13 puntos se lleva el título.

Alcaraz debutará en este torneo su nueva condición de número uno del mundo, a la que llegó tras conquistar el Abierto de Estados Unidos hace dos semanas.