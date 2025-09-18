Borg describe su relación con el cáncer: "Vivo día a día"

El sueco, ganador de once Grand Slams -y pudieron ser muchos más si no se hubiera retirado a los 25 años-, se refirió a su caso en la cadena británica BBC antes del comienzo de la Copa Laver en San Francisco, torneo en el que ha ejercido como capitán del equipo europeo hasta dejarle este año el puesto a Yannick Noah, el último francés en ganar Roland Garros.

Borg, al que le detectaron un problema en la próstata en 2023, se sometió a una operación un año después y desde entonces el cáncer ha estado en remisión.

"Cuando hablé con el médico me dijo que estaba muy muy mal. Me dijo que sería una lucha en el futuro. Cada seis meses me hago pruebas. El último test fue hace dos semanas. Es algo con lo que tengo que vivir", dijo el sueco.

"Es como que no sientes nada, estás bien y de repente algo va mal. Espero que todo esté bien en el futuro. Me tomo la vida día a día, año a año", admitió Borg.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Campeón de 66 títulos en individuales y con 109 semanas en lo más alto del ránking, Borg jugó algunos de los partidos más icónicos de la historia del tenis, como la final de Wimbledon 1980 contra John McEnroe, antes de retirarse contra todo pronóstico a los 25 años.

"Había tenido suficiente. Había perdido el interés y la motivación", reconoció el sueco, quien también admite haberse ido antes del 'boom' de este deporte. "Si hubiera sabido lo que iba a pasar años después, habría seguido jugando".

Además, Borg habló de sus problemas con las drogas y el alcohol y de cómo estuvo a punto de morir en varias ocasiones.

"Yo no tenía un plan. La gente hoy en día tiene ayuda que le puede guiar. Yo estaba perdido en el mundo. Había drogas, pastillas y alcohol para escapar de la realidad. No es bueno, claro, te destruye como persona", aseguró.

"Estuve cerca de morir muchas veces, pero arreglé mi vida y estoy muy contento conmigo mismo", añadió.