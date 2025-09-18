El chileno Tabilo pasa a octavos y el argentino Juan Manuel Cerúndolo cae eliminado

Tabilo, procedente de la previa, se impuso al australiano Jordan Thompson por 6-4 y 6-3 en una hora y veinte minutos de partido, en el que no cedió ni una vez su servicio y estuvo mucho más efectivo con el resto, sobre todo con el segundo saque de su rival.

El jugador chileno se enfrentará en la próxima ronda al italiano Luciano Darderi, que en su condición de segundo favorito quedó exento de la primera eliminatoria.

Cerúndolo, por su parte, cayó ante Sonego en un partido que fue de más a menos y que se extendió durante dos horas y once minutos. Ganó la primera manga por 6-4, pero, a partir de ahí, el italiano reaccionó y se llevó el partido al vencer los dos siguientes sets por 3-6 y 1-6.