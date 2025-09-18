Gran Bretaña se une a Estados Unidos, Ucrania e Italia en las semifinales

Las británicas fueron las últimas en dar el paso con un sólido 2-0 de Sonay Kartal, primero, y Katie Boulter, después, y se enfrentarán a Estados Unidos el sábado a las 17:00 hora local, mientras que Italia y Ucrania lo harán el viernes a la misma hora.

El tercer día de competición lo abrió el equipo norteamericano, que tuvo que disputar los dobles tras la victoria de Emma Navarro ante Yulia Putintseva y la derrota de Jessica Pegula ante Elena Rybakina. La propia Pegula y Taylor Townsend se encargaron de sacar el billete para la siguiente ronda con un rotundo 2-0 ante las kazajas.

En la jornada de jueves, fue Ucrania la que consiguió el pase tras vencer a España en los dos partidos individuales. Marta Kostyuk venció por la vía rápida a Jéssica Bouzas y Elina Svitolina sufrió para derrotar a una gran Paula Badosa en tres apretados sets.

Italia, la primera en llegar a la segunda ronda, también lo pasó mal para ganar su eliminatoria pese al 2-0. Elisabetta Cocciaretto y Jasmine Paolini tuvieron que remontar sus encuentros y superar situaciones adversas en una demostración de resistencia y carácter.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Será una ronda de semifinales de lo más disputada e igualada, con la vigente campeona (Italia), la prometedora Ucrania, la experta en dobles Estados Unidos y una Gran Bretaña sólida.

Emoción e igualdad hasta el final en una Copa Billie Jean King en la que ya no figuran campeonas de Grand Slam, tras la eliminación de Rybakina (Wimbledon 2022).