Navarro salva dos bolas de partido y le da a Estados Unidos el primer duelo

El equipo norteamericano, capitaneado por Lindsay Davenport, y que completan Mccartney Kessler, Hailey Baptiste y Taylor Townsend, tendrá que ganar su segundo partido, que enfrentará a Jessica Pegula (7) y a Elena Rybakina (10) a continuación para sellar su pase a semifinales.

Estados Unidos, con 18, es el país que más veces ha levantado el trofeo, siendo la última en 2017 y la primera en 1963 (estreno), mientras que Kazajistán nunca ha logrado el título.

Navarro demostró su resistencia y perseverancia en un partido muy disputado, en el que salvó dos bolas de partido en el tie-break, y que terminó con Putintseva rompiendo la raqueta furiosa por el desenlace.

El primer set fue el más parejo, con una rotura en el 5-4 para Putinse, que recuperó Navarro enseguida, al igual que en el 6-5, para confirmar su gran juego al resto y llevarse la manga.

Pese al duro golpe, la kazaja se repuso de la mejor manera posible y le endosó un 6-2 en el segundo parcial a una norteamericana que se vio superada por la intensidad rival. La número 61 del mundo había dado un paso adelante en el saque, pero sobre todo en la devolución.

Una dinámica que se prolongó en el set definitivo, en el que Putintseva movió como quiso a la estadounidense y se adueñó poco a poco de la pista.

El 2-0 inicial parecía indicar el camino de la victoria, sin embargo, Navarro no se dio por vencida y reaccionó a tiempo para igualar la contienda y llevar el desenlace al tie-break, en el que salvó dos bolas de partido y que acabó ganando para desesperación de su rival.