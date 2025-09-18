Pedro Martínez defenderá su título en Valencia

Tras su regreso en 2022, el torneo ha visto levantar el título a jugadores de la talla de Oleksii Krutykh, Fabio Fognini y Pedro Martínez, que en 2024 conquistó el trofeo ante su público.

La edición 2025 contará con una participación liderada por el propio Pedro Martínez, en el puesto 67 de la ATP, el checo Vit Kopriva (102) que partirá como segundo cabeza de serie, mientras que los españoles Carlos Taberner (104) y Roberto Carballés (110) también figuran entre los principales favoritos.

A nivel internacional destaca la presencia de jugadores como el chileno Alejandro Tabilo (112), el peruano Ignacio Buse (113), el colombiano Daniel Galán (130), el argentino Marco Trungelliti (144), uno de los jugadores más en forma de la temporada con tres títulos en 2025, o el serbio Dusan Lajovic (127).