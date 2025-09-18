Rybakina gana por la vía rápida y empata la eliminatoria

El equipo kazajo, capitaneado por Yuriy Schukin y que completan Zarina Diyas, Zhibek Kulambayeva y Anna Danilina, buscará el pase a semifinales en el partido de dobles que se jugará a continuación y que enfrentará a Danilina y Kulambayeva contra Hailey Baptiste y Mccartney Kessler.

Estados Unidos, con 18, es el país que más veces ha levantado el trofeo, siendo la última en 2017 y la primera en 1963 (estreno), mientras que Kazajistán nunca ha logrado el título ni jugado una semifinal.

Rybakina, única ganadora de Grand Slam (Wimbledon) presente en el torneo, hizo valer su potencia y determinación y ganó sin apenas problemas ante una Pegula impotente y sin soluciones.

La kazaja se puso por delante a las primeras de cambio (3-0) en una clara declaración de intenciones y, pese a la rotura de vuelta de la estadounidense, volvió a apretar en el resto para llevarse el set por 6-4.

Con la ventaja de su altura y del 1-0, Rybakina comenzó a sentirse cada vez más cómoda con la derecha y continuó con su racha en el saque (9 directos en total) para desesperación de la número siete mundial.

Como en el primero, empezó 3-0 arriba y obligó a su rival a ir a remolque. Pegula solo ganó uno de sus juegos al servicio y cedió los otros dos, para terminar por 6-1 en apenas una hora y 14 minutos.