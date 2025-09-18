Swiatek se mete en cuartos y Haddad Maia cae en octavos

Swiatek, que desde el principio mostró su superioridad con dos roturas de servicio seguidas, acabó con la resistencia de Cirstea en una hora y 34 minutos para vencer por 6-3 y 6-2. Ahora se enfrentará a la ganadora del encuentro entre la checa Barbora Krejcikova y la británica Emm Raducanu, octava preclasificada.

Tras su victoria, la polaca, que no jugaba desde que cayó en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos ante Amanda Anisimova, admitió que competir en la capital surcoreana le hace una especial ilusión porque su padre compitió en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 en la prueba de cuádruple scull de remo, y que desde niña le ha contado experiencias de entonces.

Por su parte, Hadad Maia, sexta favorita del torneo, cayó en un tremendo encuentro que se extendió durante tres horas y 31 minutos, por 7-6 (4), 6-7 (3) y 5-7, y en el que desperdició un 3-0 y un 5-3 a su favor tras una rotura de saque.

La brasileña sacaba para ganar con 5-3, pero Seidel se rehízo y con dos rupturas seguidas de saque se apuntó finalmente la manga y el encuentro.

