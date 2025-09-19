Argentina, contra Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis

Argentina y República Checa llegaron empatadas a puntos (412) en el ránking de la Copa Davis, por lo que antes de proceder con el cuadro principal, se sorteó entre ambas selecciones el puesto de cuarta cabeza de serie, que finalmente recayó en República Checa.

Equilibrado el cuadro principal con los cuatro cabezas de serie, se procedió con el sorteo que deparó un duelo argentino contra el combinado alemán. Ambas selecciones solo podrán medirse a Italia, la gran favorita, en una hipotética final.

En la misma parte del cuadro, y como posibles rivales en semifinales, asoman España y República Checa.

En la parte alta del cuadro, Italia se medirá a Austria y Francia a Bélgica.

La fase final de este torneo se celebrará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia.

Tras el sorteo la Federación Internacional de Tenis (ITF) ha anunciado el calendario de partidos. Así, España y Argentina, ambos en la parte inferior del cuadro, debutarán el jueves 20 de noviembre.

España lo hará en la sesión matutina ante Chequia a partir de las 10.00 CET (0900 GMT). Mientras que Argentina se medirá a Alemania en la sesión nocturna en horario de las 17.00 CET (16.00 GMT)

Francia y Bélgica disputarán la primera eliminatoria de la semana el martes 18 de noviembre, antes de que la anfitriona y vigente campeona del mundo, Italia, se enfrente a Austria en la otra eliminatoria, en la mitad inferior del cuadro, el miércoles 19 de noviembre.

Las semifinales se celebrarán el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre, antes de que los dos equipos victoriosos compitan por coronarse campeones del mundo de esta temporada en la final de la Copa Davis 2025 el domingo 23 de noviembre.

Martes 18 de oviembre (15:00 GMT): Francia - Bélgica

Miércoles 19 de noviembre (15:00 GMT): Italia - Austria

Jueves 20 de noviembre (08:00 GMT): España - Chequia

Jueves 20 de noviembre (no antes de las 16:00 GMT): Argentina - Alemania

Viernes 21 de noviembre (15:00 GMT): Francia o Bélgica - Italia o Austria

Sábado 22 de noviembre (10:00 GMT): España o Chequia - Argentina o Alemania

- Final (Domingo 23 de noviembre a las 14:00 GMT):

Ganador de la Semifinal 1 vs Ganador de la Semifinal 2.