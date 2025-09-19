Denuncian a rapero italiano Fedez por referirse al "acento de Hitler" del tenista Sinner

En la denuncia, el concejal acusa a Fedez de "propaganda y la incitación al odio por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos", informaron los medios italianos.

"Sentí el deber de actuar en defensa de los valores fundamentales de nuestra Constitución. No podemos permitir que un lenguaje que evoca el racismo y el odio sea normalizado por figuras públicas", explicó a los medios Martucci.

El rapero, ex esposo de la influencer italiana Chiara Ferragni, con 3,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, publicó en redes sociales una serie de líneas escritas en su bloc de notas personal en las que habla de varios personajes de la actualidad.

Sobre el tenista italiano nacido en San Cándido en la región de Trentino Alto-Adigio, el rapero hacía referencia a su acento ya que su familia, sus padres Hanspeter y Siglinde, hablan alemán, idioma oficial del Alto-Adigio (Südtirol, en alemán), junto con el italiano y el ladino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La publicación de la estrofa sobre el tenista provocó la polémica y el multitudinario debate en redes sociales.