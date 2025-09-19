Ruud abre la Copa Laver con triunfo sobre Opelka y ventaja para Europa

Ruud (número 12 del mundo) se deshizo de Opelka (62) por 6-4 y 7-6(4) en 1 hora y 27 minutos.

Carlos Alcaraz, parte del equipo Euripa, debutará en dobles este viernes junto al checo Jakub Mensik frente a los estadounidenses Taylor Fritz y Alex Michelsen, en el último duelo de la jornada.

Antes, Mensik y Michelsen se medirán en individuales, seguidos por el enfrentamiento entre el italiano Flavio Cobolli y el brasileño Joao Fonseca.

La Copa Laver es una competencia inspirada en la Ryder Cup de golf e impulsada por Roger Federer, que enfrenta a Europa y al resto del mundo.

El formato prevé cuatro partidos por jornada —tres individuales y uno de dobles— entre viernes y domingo. Los encuentros del viernes valen un punto, los del sábado dos y los del domingo tres. El primer equipo en alcanzar 13 puntos se lleva el título.