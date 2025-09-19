Tabilo sorprende a Darderi y alcanza los cuartos en Chengdu

En la primera manga Tabilo aprovechó su solidez con el segundo servicio, ganando el 70% de los puntos disputados con él, y la única pelota de rotura que le concedieron, en el décimo juego después de haber ganado el anterior en blanco.

Posteriormente, en el segundo set, rompió el servicio del rival en cuanto pudo y salvó hasta cuatro puntos de break en contra, tres de ellos en el quinto juego, para acabar cerrando el cara a cara a su favor en la primera oportunidad que tuvo.

Su siguiente rival será el australiano Christopher O'Connell, número 103 del mundo, que doblegó por 6-2 y 6-4 al local Yi Zhou, quien disputaba el torneo con una invitación. El oceánico se apoyó en su saque, llegando a conectar hasta 14 'aces' y ganando el 80% de puntos con su primer servicio. Además se mostró muy efectivo con los puntos de rotura, sacando rédito de los dos que le facilitaron.

La eliminación de Zhou y la de Juncheng Shang dejan pues al evento sin jugadores chinos. En el caso de este último no pudo superar al estadounidense Brnadon Nakashima, cuarto favorito, quien le derrotó por 7-5 y 6-3 tras un duelo en el que se dieron hasta 16 puntos de break, de los cuales aprovecharon solo cuatro entre ambos contendientes. Así, en la primera manga en norteamericano necesitó de hasta tres pelotas de set para cerrarlo a su favor y en la segunda de cuatro opciones de rotura en el octavo juego antes de decantarlo de su lado.

Su triunfo, sumado al de Marcos Giron, garantiza la presencia de un estadounidense en semifinales al tener que enfrentarse ambos en siguiente ronda. Este último se deshizo del italiano Lorenzo Sonego, quien llegaba como octavo cabeza de serie, por un doble 6-4 en un choque en el que se llevó el 92% de puntos con su primer saque pero donde sufrió ante una raqueta transalpina que esquivó seis de las ocho pelotas de break que tuvo en contra, incluidas dos bolas de partido.