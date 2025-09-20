De Miñaur gana a Zverev e iguala para el Resto del Mundo

De Miñaur logró una victoria trascendental para el 'Team World', después de que Europa ganara tres de los cuatro partidos disputados el viernes, en el día inaugural.
La victoria del australiano, de origen español y uruguayo, valió dos puntos y permitió a su equipo igualar 3-3.
El formato prevé cuatro partidos por jornada —tres individuales y uno de dobles— entre viernes y domingo. Los encuentros del viernes valen un punto, los del sábado dos y los del domingo tres. El primer equipo en alcanzar 13 puntos se lleva el título.
El próximo partido medirá al danés Holger Rune con el argentino Francisco Cerúndolo, mientras que por la noche local tocará al español Carlos Alcaraz contra el estadounidense Taylor Fritz.
En el Chase Center, que alberga habitualmente los partidos de los Golden State Warriors en la NBA, también estuvo el suizo Roger Federer.