De Miñaur gana a Zverev e iguala para el Resto del Mundo

Chicago (EE.UU.), 20 sep (EFE).- El australiano Alex De Miñaur ganó este sábado por 6-1 y 6-4 al alemán Alexander Zverev e igualó 3-3 en la Copa Laver de San Francisco (Estados Unidos) entre el Resto del Mundo y Europa.