El cantante Fedez pide perdón a Sinner por llamarle "purasangre con acento de Hitler"

Roma, 20 sep (EFE).- El cantante Fedez, uno de los más famosos y escuchados en Italia, pidió perdón durante uno de sus conciertos en Milán (norte) al tenista Jannik Sinner, al que calificó como un "purasangre con acento de Hitler".