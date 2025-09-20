El cantante Fedez pide perdón a Sinner por llamarle "purasangre con acento de Hitler"

El polémico rapero, con 3.4 millones de oyentes mensuales en Spotify, publicó en redes sociales una serie de líneas escritas en su bloc de notas personal en los que habla de varios personajes de la actualidad, entre ellos Sinner, con la frase que más polémica levantó.
"Se armó un gran revuelo cuando lo publiqué. Había escrito algo para aclararlo, pero creo que lo más correcto es hablar de ello abiertamente y no desde detrás de una pantalla: en la canción tomo una tesis y la llevo al extremo, digo una cosa queriendo decir lo contrario", explicó.
"Quise aprovechar la paradoja, y lo hice muy mal, de los atletas que nacen y crecen en Italia, pero que a menudo no son considerados italianos por el color de su piel, y aplicarla al mayor deportista que tenemos en Italia. No lo conseguí y lo único que puedo hacer es pedir perdón", admitió durante el concierto.
"Creo que si algo no se entiende, el error es de quien lo ha escrito, así que asumo la responsabilidad", añadió.
Su frase generó tanta polémica en Italia que el concejal Giuseppe Martucci de la localidad de Bolzano (norte de Italia) presentó este viernes una denuncia por incitación al odio contra el rapero.