Alcaraz y Ruud reabren la Copa Laver para Europa (9-6)

Tras un sábado en el que Europa perdió los cuatro partidos disputados y pasó de mandar 3-1 a estar abajo 9-3, Alcaraz y Ruud sumaron una victoria clave que entregó a su equipo tres puntos tras un duelo de una hora y 35 minutos.

Los partidos de este domingo son los que más peso tienen en la Copa, al valer tres puntos. Los del sábado valían por dos, y los del viernes, por uno.

Alcaraz se reivindicó tras perder 6-3 y 6-2 el sábado contra Taylor Fritz en apenas 71 minutos.

La Copa Laver, que se disputa en el Chase Stadium de San Francisco, prevé ahora tres partidos de individuales, que empezarán con un duelo entre el australiano Alex De Miñaur y el checo Jakub Mensik.

Alcaraz ya está seguro de volver a la pista este domingo. Lo hará en el tercer encuentro del día, contra el argentino Francisco Cerúndolo.

El primer equipo en alcanzar los trece puntos será campeón de la Copa Laver.