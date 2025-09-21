De Miñaur deja al Resto del Mundo a una victoria de la Copa Laver

Chicago (EE.UU.), 21 sep (EFE).- El australiano Alex De Miñaur doblegó este domingo 6-3 y 6-4 al checo Jakub Mensik y puso al Resto del Mundo arriba 12-6 contra Europa en la Copa Laver, lo que deja a su equipo a una victoria del título.