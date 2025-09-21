Tenis

De Miñaur deja al Resto del Mundo a una victoria de la Copa Laver

Chicago (EE.UU.), 21 sep (EFE).- El australiano Alex De Miñaur doblegó este domingo 6-3 y 6-4 al checo Jakub Mensik y puso al Resto del Mundo arriba 12-6 contra Europa en la Copa Laver, lo que deja a su equipo a una victoria del título.

Por EFE
21 de septiembre de 2025 - 20:15
De Miñaur sigue luciendo un nivel de tenis estelar en esta Copa Laver, en la que fue protagonista de grandes victorias el sábado en el individual contra el alemán Alexander Zverev y en el dobles, en pareja con Alex Michelsen, frente al noruego Casper Ruud y al danés Holger Rune.

Dominó el partido contra Jakub Mensik y sentenció el partido tras anular tres bolas de rotura en el 5-4 a favor en el segundo set.

En el próximo partido, el español Carlos Alcaraz se medirá con el argentino Francisco Cerúndolo, en la que será la primera bola de partido para el Resto del Mundo.

Alcaraz, reciente campeón del Abierto de Estados Unidos, perdió 6-3 y 6-2 el sábado contra Taylor Fritz en apenas 71 minutos.

De ganar Alcaraz, la Copa Laver se decidiría potencialmente con un duelo entre Fritz y el alemán Alexander Zverev.

