El español Pedro Vives supera al brasileño Joao Couto en la final del torneo melillense

El jugador balear, número 653 de la clasificación mundial, confirmó su condición de favorito con un tenis sólido y resolutivo que le permitió neutralizar el juego agresivo de Couto, dotado de un potente servicio y gran variedad de golpes.

Pese a la insistencia del brasileño, actualmente en el puesto 1.047, Vives supo mantener siempre la iniciativa para sellar su triunfo con solvencia.

El título pone el broche a una semana redonda para el español, que además de conquistar el cuadro individual también se alzó con el título de dobles.

Su victoria en Melilla le abre la puerta a disputar, desde este lunes, un torneo de mayor categoría en Sabadell gracias a una invitación especial.

Joao Couto firma también una notable participación, que le permitirá escalar posiciones en la clasificación ATP antes de afrontar un nuevo torneo en Grecia.