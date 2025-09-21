Sara Errani se une al selecto club de Conchita Martínez y Arantxa Sánchez

Con 38 años, se convirtió en la séptima tenista de la historia del torneo en conseguir cinco títulos o más, los mismos que las españolas Arantxa Sánchez y Conchita Martínez.

El primero lo consiguió en 2009, después al año siguiente, además de en 2013 y en la pasada edición, en Málaga, España. Si Italia tiene seis en toda su historia (el primero en 2006), la veterana jugadora tiene 5.

Por delante solo están la checa Petra Kvitova (6) y las estadounidenses Rosie Casals (6), Billie Jean King (7) y Chris Evert (8).

En cuanto a su registro particular, ha ganado 30 eliminatorias por las 21 que ha perdido, con un balance de 13-5 a favor en dobles, su especialidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy