Tabilo-Nakashima y Musetti-Shevchenko, semifinales en Chengdu

Tabilo, número 112 del mundo procedente de la previa, siguió con su racha triunfal y se deshizo en esta ocasión del australiano Christopher O'Connell, 103 del ránking, por 4-6, 7-5 y 6-2. Una remontada a la que se vio obligado tras caer en la primera manga, en la que comenzó rompiendo el saque de su rival pero cedió el suyo en dos ocasiones consecutivas acto seguido.

Con tendencia adversa, en el siguiente set esquivó una situación complicada al levantar una pelota de quiebre en el undécimo juego, lo que le permitió conservar su servicio y cerrar el parcial a su favor a la segunda opción que tuvo en el duodécimo. Ya en el tercero tomó la delantera conquistando el resto en cuanto pudo y mantuvo esa renta favorable hasta el final, ganando el partido en blanco con el saque del rival.

Su rival en penúltima ronda, Nakashima, número 33 del mundo y cuarto favorito, tuvo también un choque muy sufrido ante su compatriota Marcos Girón, que se decidió en el 'tie break' del tercero después de que ambos ganaran, con relativa solvencia, un set cada uno.

Tomó la delantera Nakashima a pesar de ganar solo un punto de los diez que tuvo con segundo servicio en la manga de salida. Dos roturas consecutivas en el segundo y en el cuarto juego dejaron en nada la que sufrió en el tercero y el marcador reflejó un 6-3 que le ponía en buena posición.

Sin embargo llegó la reacción de Girón llegó acto seguido, con un set donde no permitió ninguna oportunidad de 'break' y en el que aprovechó las dos que le dieron, en el sexto y en el octavo. Así las cosas el desenlace quedó a merced del tercero, en el que el propio Girón ganó hasta tres veces su servicio en blanco pero no se mostró lo suficientemente acertado en la muerte súbita, donde cedió por 7-3.

Menos problemas se le presentaron a Lorenzo Musetti, número 9 del mundo y primer cabeza de serie del evento, que derrotó por un doble 6-3 al georgiano Nikoloz Basilashvili. Le ayudaron a ello el cometer menos errores no forzados (6 por 15 del rival) y su capacidad para esquivar bolas de rotura (3 de las 4 que tuvo en contra). Tres quiebres en el primero, el quinto y el noveno juego del partido y otro más en el octavo de la segunda manga fueron suficientes para colarse entre los cuatro mejores.

El rival de Musetti por un puesto en la final será el kazajo Alexander Shevchenko, número 93 de mundo, que se impuso en el último partido de la jornada al japonés Taro Daniel por 7-6 (2), 3-6 y 6-2 en dos horas y seis minutos de juego.