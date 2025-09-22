El chileno Tabilo y el italiano Musetti se jugarán el título en Chengdu

Tabilo, que tuvo que pasar por la previa en el inicio de su gira asiática, disputará su quinta final en el circuito ATP después de deshacerse del norteamericano en un duro encuentro, en dos mangas, pero muy apretadas, por 6-4 y 7-6 (0).

"He sido muy sólido durante todo el partido", aseguró el chileno, que sacó un importante rédito a su servicio, al aprovechar el 85% de los puntos jugados con su primer saque (40/47) y alcanzó la victoria sin encarar una sola pelota de rotura.

"Él también ha sacado realmente bien, así que he debido mantenerme firme y esperar mi oportunidad. He empezado el partido a gran nivel y me siento muy contento con mi rendimiento”, apuntó Tabilo, que parece recuperado del edema óseo que padeció en su muñeca izquierda y que cortó su progresión en la temporada de tierra batida, así como un posterior desgarro abdominal que le impidió estar en los torneos sobre hierba.

“Ha sido un año con altibajos, donde he tenido que estar algunos meses fuera de competición. Me siento muy feliz por estar en una nueva final", comentó el chileno, que la pasada semana estuvo cerca del título en el torneo del circuito Challenger Guangzhou II.

Tabilo buscará este martes el título ante el principal favorito, el italiano Musetti, que superó a Shevchenko en la segunda semifinal de forma muy autoritaria, por 6-3 y 6-1 tras solamente una hora y cinco minutos de juego.