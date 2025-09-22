Pablo Carreño y el chileno Jarry, grandes atracciones del Ferrero Challenger

Junto al asturiano, que regresa a las pistas en las que se formó como tenista, estará otro español consagrado, como Albert Ramos-Viñolas, finalista en Montecarlo.

El torneo cuenta con la presencia de varias prometedoras figuras, como el madrileño Martín Landaluce, campeón del US Open junior en 2022, así como talentos de la academia, como el estadounidense Darwin Blanch, número uno sub-18 de su país, y Quique Carrascosa, el tenista español menor de 17 años con mejor ranking ATP.

También estará el prometedor español Daniel Mérida, que vive su mejor temporada y aspira a conquistar su primer título Challenger tras levantar ya cinco trofeos ITF.

Otra de las figuras jóvenes es Justin Engel, alemán de 17 años que ya ha hecho historia en el ATP Tour al ser el primer jugador nacido en 2007 en ganar un partido en un cuadro principal.

El torneo, según la organización, se ha consolidado dentro del circuito ATP Challenger como uno de los de mayor prestigio y se ha convertido en un trampolín para las futuras estrellas del tenis mundial.

"Este torneo es un motivo de orgullo para nosotros. Más allá del nivel deportivo, representa el compromiso y la pasión que sentimos por el tenis. Queremos que todos los jugadores y aficionados vivan una experiencia inolvidable”, señaló Ferrero, exnúmero uno del mundo.

El torneo arrancará el 28 de septiembre con la fase previa en una jornada especial de puertas abiertas, a partir de las 11:00 horas.

El lunes, de 11:00 a 20:30 horas comenzará la primera ronda del cuadro principal. Miércoles y jueves se disputarán los octavos; el viernes los cuartos; el sábado las semifinales y el domingo, a partir de las 11:00 horas, la gran final.