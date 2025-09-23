Tenis

México jugará contra Grecia y Colombia ante Marruecos en los playoffs de la Davis

Londres, 23 sep (EFE).- México se medirá a Grecia como visitante y Colombia recibirá a Marruecos en los 'playoffs' del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, según anunció este martes la Federación Internacional de Tenis (ITF) tras el sorteo celebrado en Londres.

Por EFE
23 de septiembre de 2025 - 08:50
Colombia, décimo cabeza de serie, jugará contra Marruecos, mientras que Grecia, undécimo cabeza de serie, será local ante México, y Paraguay también ejercerá como visitante en su cruce frente a Rumanía.

En los 'playoffs' de Grupo Mundial II, Uruguay recibirá a Jamaica, El Salvador será local frente a Benín, y Bolivia viajará a Barbados.

Por su parte, República Dominicana visitará a Letonia, mientras que Puerto Rico y Bermuda harán lo propio ante Tailandia y Georgia respectivamente.

Los enfrentamientos se disputarán entre el 6 y 8 de febrero de 2026, con sedes y fechas exactas fijadas por los países anfitriones.

Los ganadores de los cruces del Grupo Mundial I avanzarán a la siguiente ronda en septiembre, mientras que los derrotados se enfrentarán a los vencedores de los 'playoffs' del Grupo II.

