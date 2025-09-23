México jugará contra Grecia y Colombia ante Marruecos en los playoffs de la Davis

Londres, 23 sep (EFE).- México se medirá a Grecia como visitante y Colombia recibirá a Marruecos en los 'playoffs' del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, según anunció este martes la Federación Internacional de Tenis (ITF) tras el sorteo celebrado en Londres.