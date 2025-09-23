México jugará contra Grecia y Colombia ante Marruecos en los playoffs de la Davis

Colombia, décimo cabeza de serie, jugará contra Marruecos, mientras que Grecia, undécimo cabeza de serie, será local ante México, y Paraguay también ejercerá como visitante en su cruce frente a Rumanía.
En los 'playoffs' de Grupo Mundial II, Uruguay recibirá a Jamaica, El Salvador será local frente a Benín, y Bolivia viajará a Barbados.
Por su parte, República Dominicana visitará a Letonia, mientras que Puerto Rico y Bermuda harán lo propio ante Tailandia y Georgia respectivamente.
Los enfrentamientos se disputarán entre el 6 y 8 de febrero de 2026, con sedes y fechas exactas fijadas por los países anfitriones.
Los ganadores de los cruces del Grupo Mundial I avanzarán a la siguiente ronda en septiembre, mientras que los derrotados se enfrentarán a los vencedores de los 'playoffs' del Grupo II.