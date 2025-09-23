Rafa Nadal advierte de publicidad engañosa con su imagen y su voz en plataformas

"En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes", publicó Nadal en sus redes sociales.

El extenista explicó que, junto a su equipo, ha detectado que "circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial", en los que aparece una figura que imita su imagen y su voz.

"Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario", añadió.