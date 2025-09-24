Fucsovics despeja el camino de Alcaraz y Shapovalov cae eliminado

En el caso de Shapovalov, actualmente el 26 del mundo y que venía de alcanzar los dieciseisavos en el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, también sufrió como consecuencia de su dificultad para concretar los puntos de 'break, solo uno de los cinco que tuvo.

Por su parte salvó la mitad, cuatro de ocho, pero todos fueron en el primer juego del choque. Tras superar no sin apuros ese lance, el canadiense llegó a tener hasta cuatro pelotas de set en el décimo juego, pero malogró todas ellas y dio vida a Altmaier, que ya en la segunda manga comenzó quebrando nada más saltar a la pista y acabó cerrando el triunfo también al servicio por 7-5 y 6-3. Su próximo rival será el bosnia Damir Dzumhur o el australiano Aleksandar Vukic.

Tiafoe, número 29 del mundo, comenzó ganando en el primer parcial después de sumar el sexto juego al resto y llevarse un noveno de muchas alternativas, en el que aprovechó su segunda bola de set pero levantó tres de quiebre. Lejos de venirse abajo por la oportunidad perdida, Fucsovics fue capaz de crecerse.

La segunda manga fue toda suya, llegando a ponerse 5-0 arriba con cuatro juegos ganados en blanco, incluido uno con saque del estadounidense, quien maquilló el resultado ganando el sexto juego y obligando a su rival a utilizar cinco bolas de set para finiquitarlo. Ya en el tercero, tras romperse ambos el servicio en el séptimo y el octavo, el húngaro, procedente de la clasificatoria, repitió en el undécimo y selló el pase a una ronda de octavo donde se cruzará con el estadounidense Brandon Nakashima o con el australiano Jordan Thompson.

También saltó a la pista Jaume Munar, único español en el cuadro final junto a Carlos Alcaraz, principal favorito y que debutará el jueves ante el argentino Sebastián Báez, quien pagó caro el hecho de no ser capaz de convertir ninguno de los ocho puntos de rotura de los que dispuso, tres de ellos en el cuarto y el sexto juegos del primer set. Entre medias concedió por única vez su saque en esa manga.

Ya en la segunda fue a remolque desde el primer juego, el cual entregó con su saque. Y aunque tuvo dos opciones de solucionar ese traspiés en el cuarto, perdonó ambas y acabó volviendo a perder al servicio el quinto ante un Berrettini que firmó 9 aces por tres de su rival. Este se medirá en siguiente ronda al ganador de choque entre el noruego Casper Ruud y el japonés Shintaro Mochizuki.

En el otro partido de la jornada el portugués Nuno Borges se vio obligado a remontar su enfrentamiento contra el local Yosuke Watanuki, 147 del mundo y que jugaba con una invitación. El nipón sacó partido en la primera manga a su mayor efectividad en un comienzo de contienda frenético, con nueve pelotas de rotura en los tres juegos de salida. Tras ganar al resto el primero y el tercero, levantando cinco amenazas de pérdida de saque en el segundo, acabó imponiéndose por 6-2.

El contratiempo obligó a Borges a una reacción. En el segundo set un quiebre del asiático en el séptimo juego le puso contra las cuerdas, pero logró rehacerse rompiendo él también en el octavo y en el décimo. Y ya en el tercer parcial, con un 92% de puntos ganados con el primer servicio, remató la faena con 'breaks' en el segundo y sexto juegos, el postrero de ellos en blanco. El estadounidense Taylor Fritz, segundo favorito, o el canadiense Gabriel Diallo se cruzarán ahora en su camino.