La campeona de Grand Slam Barbora Krejcikova arranca con victoria en Pekín

El día dejó además la eliminación de varias jugadoras con mejor clasificación que sus rivales. La estadounidense Ashlyn Krueger, número 45 del mundo y la jugadora de mayor ranking en acción este miércoles, cedió en tres apretadas mangas ante la griega Maria Sakkari (56) por 7-6(5), 6-7(5) y 7-5.

También la suiza Viktorija Golubic (70) fue sorprendida por la australiana de la previa Priscilla Hon (108), que se llevó la victoria por 1-6, 6-3 y 7-6(4).

La alemana Laura Siegemund (53) superó a la estadounidense Caty McNally (90) por 6-4 y 6-2, mientras que la rusa Kamilla Rakhimova (89) venció a la italiana Lucia Bronzetti (73) por 6-4 y 6-1.

Entre el resto de resultados, destacó la británica Katie Boulter, que derrotó a la estadounidense Hailey Baptiste por 7-5, 5-7 y 6-4.

También avanzaron la rumana Sorana Cirstea, la alemana Eva Lys, la letona Anastasija Sevastova, la croata Antonia Ruzic, la rusa Polina Kudermetova y la checa Marie Bouzkova, esta última imponiéndose a la veterana alemana Tatjana Maria por 6-2 y 6-4 en apenas 1 hora y 13 minutos.

El torneo continuará este jueves con la entrada de varias jugadoras hispanohablantes. La gallega Jéssica Bouzas Maneiro (48) se enfrentará a la rumana Jaqueline Cristian (42), mientras que su compatriota, la cántabra Cristina Bucsa (67), lo hará frente a la croata Donna Vekic (69).

La colombiana Camila Osorio (83) abrirá ante la estadounidense Ann Li (47) y la joven andorrana Victoria Jiménez Kasintseva (109) debutará contra la australiana Maya Joint (36).