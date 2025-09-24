“La respuesta en la pista, no con palabras” afirma Sinner sobre rivalidad con Alcaraz

“Las respuestas estarán en la pista, no con palabras”, afirmó el transalpino al ser preguntado por las declaraciones de Alcaraz, que desde Tokio adelantó que espera ver a un Sinner “todavía más fuerte” en Shanghái, donde ambos podrían reencontrarse.

El jugador de 24 años reconoció que su temporada ha sido atípica pese al título en Australia, pues apenas suma ocho torneos en 2025: “Ha sido un año especial, con altibajos, pero también de mucho aprendizaje. Estamos trabajando en cosas nuevas y ahora cometo más errores, aunque espero que todo me haga mejorar a medio plazo”.

Consultado por la propuesta de Roger Federer de variar más las condiciones de las canchas, Sinner recordó: “Ya tenemos grandes diferencias entre arcilla, hierba y pista dura” y subrayó que, aunque los torneos de cemento suelen ser similares, su trabajo es “adaptarse a lo que hay”.

Sinner, campeón en Pekín en 2023 y finalista en 2024 ante el propio Alcaraz, llega a la capital china tras descansar después del Abierto de Estados Unidos y con confianza en su preparación física.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, destacó la incorporación a su equipo del fisioterapeuta argentino Alejandro Resnicoff, con quince años de experiencia en el circuito. “Es un privilegio tenerlo conmigo, es muy honesto y respeta la dinámica del grupo”.

El italiano debutará este jueves frente al croata Marin Čilić, con el objetivo de iniciar con buen pie un tramo de gira asiática que será clave en la carrera hacia las Finales ATP de Turín.