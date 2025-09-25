Alcaraz pasa de ronda con susto y Fritz con sufrimiento

En el caso del murciano el resultado fue de 6-4 y 6-2 en un partido del que salió con el tobillo vendado como consecuencia de una torcedura en el primer punto del quinto juego, daño 'menor' si se tiene en cuenta las primeras impresiones que dejó y que dieron a entender un problema más grave en el gemelo o incuso en el tendón.

Tras ser atendido por el fisioterapeuta el número 1 del mundo volvió a la pista, pero aún tuvo que superar un nuevo contratiempo, un parón por lluvia de aproximadamente veinticinco minutos cuando sacaba para cerrar la primera manga. A todo ello se sobrepuso, llegando incluso a ofrecer destellos de su gran talento en la segunda.

Ahora le espera el belga Zizou Bergs, 45 del mundo, que ofreció una auténtica muestra de saber levantarse ante la adversidad contra el chileno Alejandro Tabilo. Después de comenzar 6-1 abajo, ganando solo el 17% de los puntos con su segundo servicio, fue capaz de olvidar lo sucedido y volcarse en una batalla sin tregua a partir de ese momento.

En el segundo set comenzó entregando su servicio en el tercer juego, corrigiendo ese desvío en el cuarto y llevándose un 'tie break' en el que el americano cedió tres de sus primeros cuatro servicios. Ya en el tercero ninguno fue capaz de quebrar hasta la muerte súbita, en la que Bergs se aprovechó de la inercia que le dio el 4-0 inicial a su favor.

Más problemas que Alcaraz, muchos, tuvo Fritz, segundo cabeza de serie, que tuvo que remontar un set en contra y ganar el tercero en el 'tie break' contra el canadiense Gabriel Diallo (4-6, 6-3 y 7-6). Fue un duelo muy igualado en el que solo se vieron dos opciones de rotura en los 18 primeros juegos, aprovechada una por cada jugador para adjudicarse sendos sets.

En el tercero ambos comenzaron rompiéndose el servicio y de ahí lo solventaron todo con su saque hasta la muerte súbita, donde dos puntos ganados al resto por el estadounidense fueron suficientes.

En el caso de los siguientes en la lista de favoritos, los nórdicos Casper Ruud y Holger Rune, también tuvieron que dar lo mejor de sí mismos para estar en octavos. El danés empezó mal contra el serbio Hamad Medjedovic, encajando un 3-0. Sin embargo logró remontar la primera manga y sellarla en un 'tie break' en el que se repartieron seis pérdidas de saque en los últimos nueve puntos. Distinto fue el segundo parcial, con Rune situándose 5-0 arriba para acabar ganando por 6-1.

El noruego, por su parte, cedió el primer set ante el local Shintaro Mochizuki, 106 del mundo y que llegaba con una invitación, pero al que acabó respondiendo de forma contundente, ganando tres de los primeros cuatro juegos del segundo set en blanco y posteriormente el tercero sin conceder opción de quiebre (4-6, 6-1 y 6-1).

No pudo dar el nipón una de las dos grandes sorpresas de la jornada, pero sí su compatriota Sho Shimabukuro. Procedente de la 'qualy', el 273 del mundo derrotó a Tomas Machac, quinto cabeza de serie, por 6-3 y 7-6. De nada le sirvió al checo sortear 10 de los 12 puntos de rotura que tuvo en contra pues solo dispuso de uno a favor, que si bien lo concretó fue insuficiente para ganar.

El otro giro de guión inesperado lo protagonizó el estadounidense Jenson Brooksby, quien participa con ránking protegido y mandó a casa al francés Ugo Umbert, sexto en la lista de candidatos, por 7-6 y 6-3.

Junto a Fritz no serán los únicos jugadores de Estados Unidos en siguiente ronda. Dos plazas más estaban aseguradas; las que salieran de los ganadores de los choques entre Marcos Girón y Sebastian Korda y entre Alex Michelsen y Ethan Quinn, con triunfo para los segundos por 4-6, 6-3 y 7-6 y por 7-5 y 6-2 respectivamente. Y a ellos se unió también Brandon Nakashima tras derrotar al australiano Jordan Thompson (6-7, 7-6 y 6-2).

En los dos encuentros restantes de la jornada el australiano Aleksandar Vukic se deshizo del bosnio Damir Dzumhur por 6-3, 3-6 y 6-3 aprovechando las dos opciones de 'break' que tuvo de su lado y concediendo solo una de las cinco del rival; y el italiano Luciano Darderi superó al local Yoshihito Nishioka, invitado, por 7-6 y 6-3.

Los encuentros de octavos de final serán Alcaraz (ESP)-Bergs (BEL), Nakashima (USA)-Fucsovics (HUN), Ruud (NOR)-Berrettini (ITA), Vukic (AUS)-Atlmaier (GER), Brookbsy (USA)-Darderi (ITA), Quinn (USA)-Rune (DEN), Shimabukuro (JPN)-Korda (USA) y Borges (POR)-Fritz (USA).