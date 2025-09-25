Alexandre Muller sorprende a Khachanov y avanza a segunda ronda bajo el sol de Pekín

El partido abrió la jornada matinal en Pekín, con 26 grados, cielo despejado y una fuerte sensación de calor que se notó en la grada: la mayoría de butacas permanecieron vacías durante el choque.

En esas condiciones, Muller resistió la potencia de Khachanov y encontró la manera de imponerse en los intercambios largos para inclinar la balanza a su favor.

Khachanov se adelantó en el marcador con un primer set en el que impuso su servicio (83 % de puntos ganados con primer saque).

Muller respondió en el segundo parcial, muy igualado, que se resolvió en un tiebreak de máxima tensión donde el francés aprovechó su primera oportunidad para nivelar el duelo.

El desenlace se resolvió por detalles: Muller convirtió 2 de 3 bolas de break en el set definitivo, mostrando sangre fría frente a un rival que apenas pudo concretar 2 de 6 a lo largo del encuentro.

El francés se apoyó en un 75 % de puntos ganados con el primer servicio en el tercer set para cerrar la victoria.

El choque significó el segundo enfrentamiento entre ambos: Muller devuelve la paridad (1-1) en un cara a cara que hasta ahora favorecía al ruso tras su triunfo en Metz 2021.

En el global, Muller acabó con 5 aces, un 64 % de primeros saques y 51 % de puntos ganados, números menos espectaculares que los de Khachanov (12 aces, 65 % de puntos ganados con el saque), pero más efectivos en los momentos decisivos.

Con esta victoria, Muller accede a la segunda ronda, donde se medirá al vencedor del duelo entre el francés Benjamín Bonzi (n.º 47) y el húngaro Fábián Marozsán (n.º 57).

Khachanov, en cambio, se despide de Pekín a las primeras de cambio tras un año en el que aún no ha logrado sumar títulos, y con una derrota que no favorece a sus opciones de alcanzar las Finales ATP de Turín.