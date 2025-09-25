Bucsa y Bouzas brillan en Pekín; Osorio completa una épica remontada en tres horas

Bucsa (n.65) sorprendió en la pista Diamond a la croata Donna Vekic (n.27) con un sólido 6-2 y 6-4 en apenas una hora y 22 minutos.

La española dominó con autoridad desde el fondo y selló su pase tras aprovechar seis de las diez bolas de rotura que dispuso.

También firmó un estreno contundente Bouzas Maneiro (n.48), quien arrolló por 6-4 y 6-0 a la rumana Jaqueline Cristian (n.42) en solo 67 minutos en la pista Moon.

La gallega cerró con un parcial de ocho juegos consecutivos y defendió con presteza las cinco bolas de rotura que dispuso Cristian.

La jornada se completó con la hazaña de Osorio (n.83), que se impuso a la estadounidense Ann Li (n.47) tras más de tres horas de batalla (5-7, 7-6(5), 7-5).

La colombiana levantó un set y una rotura en contra en la segunda manga, y acabó imponiéndose en una tarde dramática en la pista Brad Drewett.

Entre los demás partidos, destacó la victoria de la china Yue Yuan (n.110) ante Yulia Putintseva (n.63) y el sólido estreno de la cafetera Arango (n.50), quien se impuso con claridad a la neerlandesa Suzan Lamens (n.57).

También avanzaron la británica Sonay Kartal, la rusa Anastasia Potapova y la francesa Lois Boisson tras un maratón de tres horas y 24 minutos.

La campeona andorrana, Victoria Jiménez Kasintseva, en cambio, no pudo con la australiana Maya Joint (n.36), que venció 6-3 y 6-2.

Mañana, viernes, entran en liza varias de las grandes favoritas: la vigente campeona Coco Gauff y Amanda Anisimova, ambas estadounidenses, además de la kazaja Elena Rybakina y la italiana Jasmine Paolini.