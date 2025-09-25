Davidovich Fokina arrasa a Ugo Carabelli y avanza firme en su debut en Pekín

El duelo se disputó en el turno de la tarde con un ambiente desangelado en las gradas, casi vacías, al ser las primeras rondas y un día laborable.

Davidovich arrancó con un primer set casi perfecto, asegurando un 73 % de primeros saques y ganando el 81 % de puntos con su primer servicio.

Rompió en dos ocasiones el saque de Ugo Carabelli, que apenas pudo mantener el suyo una vez en todo el parcial, y cerró con un contundente 6-1 en apenas media hora.

El segundo set fue más equilibrado, pero el español mantuvo la iniciativa con tres 'aces', un 77 % de primeros y gran consistencia en los intercambios, además de convertir dos de las cuatro bolas de ‘break’ de las que dispuso, cerrando el partido por 6-3.

En el balance global, Davidovich sumó 6 'aces', no cometió dobles faltas y ganó el 64 % de los puntos disputados (58 de 90), frente a los 32 de su rival.

Ugo Carabelli, que sólo logró un 36 % de efectividad en el total de puntos, nunca encontró la manera de inquietar al malagueño.

Fue el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP, con el español adelantándose 1-0 en el cara a cara.

Con esta victoria, Davidovich se instala en segunda ronda, donde se medirá al ganador del duelo entre el ruso Daniil Medvedev (n.18) y el británico Cameron Norrie (n.34).