Sinner arrasa, Khachanov eliminado y Davidovich se cita con los favoritos

En el partido estelar del día sobre la pista Diamond, Sinner se impuso con claridad al croata Marin Cilic (97) por un doble 6-2 en apenas una hora y 21 minutos.

Ante un aforo de dos tercios, el italiano exhibió agresividad constante, siempre dominando los intercambios.

Cilic, respaldado también por parte del público, amagó con alargar los juegos finales, pero se topó con un rival intratable que ya espera en octavos al francés Terence Atmane (n.68), verdugo del invitado chino Zhizhen Zhang por 6-4 y 6-2.

Antes, en la misma pista, Alexandre Muller (n.38) protagonizó la gran sorpresa al remontar a Khachanov por 4-6, 7-6(5) y 6-4 en dos horas y 48 minutos.

El ruso dejó escapar un ‘tie break’ que resultó decisivo, y Muller se ganó un cruce en octavos frente al húngaro Fabian Marozsan (n.57), quien había superado al francés Benjamin Bonzi (n.47) por 7-6(1) y 6-3 en la pista Lotus.

También cumplió con nota el español Alejandro Davidovich Fokina (n.20), que apenas necesitó una hora y cuatro minutos para derrotar al argentino Camilo Ugo Carabelli (n.43) por 6-1 y 6-3.

El malagueño avanzó con autoridad y se perfila como potencial rival de pesos pesados en la parte baja del cuadro, donde se asoman nombres como el ruso Daniil Medvedev (n.18, octavo cabeza de serie) o el británico Cameron Norrie (n.34).

La atención del torneo se desplaza ya hacia el viernes, cuando entrarán en liza los principales cabezas de serie que faltan por debutar en Pekín: los rusos Daniil Medvédev [8] y Andrey Rublev [6], el alemán Alexander Zverev [2], el australiano Alex de Miñaur [3], el italiano Lorenzo Musetti [4] y el checo Jakub Mensik [7].