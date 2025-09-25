Sinner no da opción a Cilic y avanza con paso firme en Pekín

Con dos tercios del aforo ocupados en el partido estelar de la jornada, Sinner se mostró muy agresivo desde el inicio, respaldado por un público volcado con él pero que también animó a Cilic en busca de alargar el espectáculo.

El italiano firmó una puesta en escena arrolladora, con cuatro roturas de servicio y apenas un juego comprometido con su saque en todo el partido.

En el primer parcial, Sinner convirtió 2 de las 5 bolas de rotura de las que dispuso y se apoyó en un 78 % de efectividad con el primer servicio para cerrarlo por 6-2.

En la segunda manga repitió el guion: presión constante al resto, 2 de 5 en oportunidades de break y un sólido 75 % de puntos ganados con el primer saque.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cilic resistió con oficio en varios juegos largos y se animó en la recta final, cuando llegó a salvar hasta 6 bolas de partido en el penúltimo juego, arrancando aplausos de la grada.

Sin embargo, la consistencia del número 2 del mundo acabó por imponerse.

Con esta victoria, Sinner avanza a los octavos de final del torneo pekinés, donde le espera el francés Terence Atmane (n.68), que viene de las clasificatorias y se impuso hoy en primera ronda al chino Zhang Zhizhen (n.370) por 6-4 y 6-2.

El italiano, gran favorito en ausencia de Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, refuerza así su candidatura al título y mantiene el pulso en la lucha por cerrar la temporada en lo más alto del ranking.