Tenis

Anisimova arranca con solidez en Pekín y alcanza la siguiente ronda tras batir a Boulter

Pekín, 26 sep (EFE).- La estadounidense Amanda Anisimova, tercera cabeza de serie del Abierto de China, debutó con una clara victoria ante la británica Katie Boulter por 6-1 y 6-3 en la pista Lotus del complejo tenístico pequinés, en un duelo que resolvió en apenas una hora y 19 minutos.

Por EFE
26 de septiembre de 2025 - 08:45
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2349

La número 4 del mundo no cedió su servicio en todo el encuentro (8/8 juegos ganados al saque) y apoyada en cinco saques directos impuso un ritmo demasiado alto para una Boulter irregular con el servicio, especialmente castigada por siete dobles faltas.

En el primer set, Anisimova dominó con dos quiebres consecutivos que le dieron margen para cerrar 6–1.

En el segundo parcial, Boulter resistió en los primeros juegos, pero la estadounidense apretó en el 2–2, firmó un 'break' decisivo y acabó imponiéndose 6–3 tras un nuevo quiebre.

La americana terminó con mayor efectividad tanto con su primer saque como al resto, mostrando firmeza en los momentos clave y confirmando su favoritismo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con este triunfo, Anisimova se medirá en la siguiente ronda del WTA 1000 a la ganadora del duelo entre las dos raquetas locales, Xinyu Wang (n.33) y Shuai Zhang (n.112).

Enlace copiado