Badosa respira, supera a Ruzic y vuelve a sonreír en Pekín para avanzar a tercera ronda

El partido marcó el reencuentro de Badosa con la victoria después de su reciente regreso en las Finales de la Billie Jean King Cup y de una larga ausencia por lesión desde Wimbledon.

Con el público coreando “¡Vamos, Paula!” en cada intercambio y las instrucciones de su entrenador Pol Toledo (“respira”, le repetía en los primeros compases), la número 18 del mundo recuperó sensaciones y dejó atrás las dudas de su inactividad.

En el primer set, Badosa fue más sólida al resto y aprovechó dos de sus tres oportunidades de quiebre para imponerse 6–3.

En el segundo parcial, Ruzic elevó su nivel y sostuvo su saque sin fisuras hasta forzar el desempate, pero la española encontró el punto extra de agresividad para dominar 7–2 en el ‘tie-break’ y cerrar el triunfo en dos mangas.

Las estadísticas reflejaron la superioridad de la española en momentos clave: sumó 7 saques directos, ganó el 74 % de puntos con su primer servicio y convirtió cuatro quiebres frente a los dos de su rival.

Ruzic, 80ª del ranking, resistió con un 66 % de primeros saques, pero no pudo sostener la presión cuando Badosa aceleró en los intercambios largos.

Con este resultado, la ex número dos del mundo avanza a la tercera ronda, donde se enfrentará a la ganadora del duelo entre la checa Karolina Muchova (n.15) y la rumana Sorana Cirstea (n.68).