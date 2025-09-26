Badosa se estrena con victoria y Gauff impone su jerarquía en el Abierto de China

En la pista 3, Badosa, de 27 años y actual número 18 del mundo, impuso su experiencia en los momentos decisivos.

Tras un primer set controlado gracias a dos quiebres oportunos, la española debió trabajar más en el segundo, donde Ruzic resistió y llevó la manga al desempate.

Allí emergió la solidez de la catalana, que cerró su estreno en Pekín en una hora y 36 minutos. Su próxima rival será la checa Karolina Muchova (n.15), vencedora de Sorana Cirstea.

Por su parte, Gauff, segunda cabeza de serie, necesitó apenas una hora y 42 minutos para doblegar a Rakhimova (n.89).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras un inicio igualado, la estadounidense aceleró con su potente resto y no dio opciones en el segundo parcial, que se apuntó por un contundente 6-0. La número tres del ránking mundial se medirá ahora a la canadiense de origen ecuatoriano Leylah Fernández (n.25).

El resto de la jornada dejó también el pase de la italiana Jasmine Paolini, sexta favorita, que superó con claridad a la letona Anastasija Sevastova (6-1 y 6-3), y de la kazaja Elena Rybakina, octava cabeza de serie, que necesitó tres sets para batir a la estadounidense Caty McNally (7-5, 4-6 y 6-3).

Entre las sorpresas destacó la derrota de la rusa Ekaterina Alexandrova, novena cabeza de serie, ante la checa Barbora Krejcikova (7-5 y 6-2), que se enfrentará en la siguiente ronda a la estadounidense McCartney Kessler.

También avanzaron Belinda Bencic, Sofia Kenin, Veronika Kudermetova, Marie Bouzkova y la veterana Shuai Zhang, que dio la alegría local al derrotar a su compatriota Xinyu Wang.

La jornada concluyó con un pleno de favoritas en la parte alta del cuadro y con los cruces femeninos ya perfilados para un sábado de alto voltaje, en el que entrarán en acción la número dos del mundo y cabeza de serie de este WTA 1000, la polaca Iga Swiatek, además de la estadounidense Jessica Pegula y la joven rusa Mirra Andreeva.