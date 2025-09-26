Cobolli elimina a Rublev en dos sets y avanza a octavos en el Abierto de China

El primer set disputado en la pista Lotus del complejo tenístico de Pekín mostró la mejor versión inicial de Rublev, que llegó a colocarse 5-2 y a sacar para cerrarlo, pero dejó escapar la ventaja tras perder un juego maratoniano con múltiples pelotas de set.
Cobolli lo aprovechó, forzó el ‘tie break’ y allí se impuso con autoridad.
En la segunda manga, la historia se repitió. Rublev arrancó con un quiebre y un 2-0 a favor, pero el italiano remontó, devolvió la rotura y acabó dominando los intercambios.
Dos quiebres consecutivos en el tramo final permitieron a Cobolli cerrar el triunfo con un claro 6-3.
Las estadísticas reflejaron la eficacia del italiano en los momentos clave: convirtió 3 de 12 bolas de break, frente a 2 de 9 del ruso, y sumó 20 golpes ganadores por apenas 11 de su rival.
Rublev, que cometió 21 errores no forzados, no encontró la consistencia necesaria para sostener las ventajas que había conseguido.
Cobolli se medirá en octavos al ganador del cruce entre el estadounidense Learner Tien (n.52) y el argentino Francisco Cerúndolo (n.21).