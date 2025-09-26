Cobolli elimina a Rublev en dos sets y avanza a octavos en el Abierto de China

Pekín, 26 sep (EFE).- El italiano Flavio Cobolli, número 34 del ranking mundial, sorprendió este viernes al ruso Andrey Rublev (n.14), sexto cabeza de serie, imponiéndose por 7-6(3) y 6-3 en una hora y 52 minutos en el Abierto de China.