El argentino Cerúndolo cae ante el joven Tien en tres sets y se despide de Pekín

Pekín, 26 sep (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo (n.21 del ranking ATP) quedó eliminado este viernes en la primera ronda del Abierto de China tras ceder ante el estadounidense zurdo Learner Tien (n.52) por 4-6, 6-3 y 6-4, en un encuentro disputado en la pista Brad Drewett con un tercio del aforo ocupado.

26 de septiembre de 2025 - 05:35
Cerúndolo arrancó con autoridad y, tras levantar un 0-3 inicial, se llevó el primer set por 6-4 encadenando cinco juegos consecutivos.

Sin embargo, Tien reaccionó en la segunda manga, mejoró sus prestaciones al resto y, con dos quiebres clave, equilibró el duelo con un 6-3.

El estadounidense, de apenas 19 años, mantuvo la inercia en el set definitivo, donde quebró de entrada, resistió la remontada parcial del argentino (que pasó de 0-2 a 4-3) y selló el triunfo con un contra-break final para cerrar 6-4.

Las estadísticas reflejaron la igualdad del choque: Cerúndolo fue más incisivo con el servicio (9 aces y 73 % de puntos ganados con su primer saque en el primer set), pero su bajo rendimiento con el segundo (35 %) y la dificultad para salvar bolas de quiebre (38 %) le penalizaron.

Tien, por su parte, exhibió mayor solidez en los momentos decisivos, convirtiendo 5 de las 8 oportunidades de 'break' que generó, frente a las 4 de 7 del argentino.

Con este resultado, el joven Tien, que sorprendió por su capacidad para dominar los intercambios largos con la zurda y su agresividad al resto, avanza a octavos de final de este ATP 500, donde se enfrentará al italiano Flavio Cobolli (n.34), verdugo hoy del sexto cabeza de serie en el torneo pequinés, el ruso Andrey Rublev.

