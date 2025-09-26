El argentino Cerúndolo cae ante el joven Tien en tres sets y se despide de Pekín

Pekín, 26 sep (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo (n.21 del ranking ATP) quedó eliminado este viernes en la primera ronda del Abierto de China tras ceder ante el estadounidense zurdo Learner Tien (n.52) por 4-6, 6-3 y 6-4, en un encuentro disputado en la pista Brad Drewett con un tercio del aforo ocupado.