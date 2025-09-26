Fritz y Ruud continenen a Borges y Berrettini

Fritz, campeón del torneo nipón en 2022, salió airoso de un partido muy equilibrado ante Borges, al que superó por 7-6 y 7-6 (4) tras recuperarse en ambas mangas de roturas de servicio que había sufrido.

"Por momentos, me he complicado mucho. En el primer juego perdí mi servicio. La pista en la que calenté era muy rápida en comparación con la central, no conecté primeros saques en el primer juego y no medí bien las pelotas. Hice un buen trabajo recuperando ese quiebre. No es habitual que pierda mi saque al inicio y que lo ceda dos veces en el segundo set, pero he luchado con fuerza. Hice un buen trabajo para recuperarme en ambas mangas", explicó el norteamericano.

Fritz, que dio un paso importante para estar en las finales ATP, se enfrentará en cuartos de final a su compatriota Sebastian Korda, que se impuso por 6-1 y 6-4 al japonés Sho Shimabukuro.

Ruud, por su parte, también necesitó dar lo mejor de sí mismo para acabar con la resistencia de Berretini, al que venció por 7-6 (4) y 6-2, y citarse en cuartos con el australiano Aleksandar Vukic, que derrotó por 6-4 y 6-2 al alemán Daniel Altmaier.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy