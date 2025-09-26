Medvedev supera a Norrie y se cita con Davidovich en los octavos del Abierto de China

Medvedev arrancó con fuerza, logrando un 'break' de inicio, aunque Norrie llegó a igualar el marcador en el 2-2. A partir de ahí, el ruso recuperó el control y cerró el primer set con dos quiebres consecutivos (6-3).
En la segunda manga fue el británico quien sorprendió de entrada con un 0-2, pero la reacción de Medvedev fue inmediata, recuperando el 'break', adelantándose con un 4-3 clave y cerrando el partido con otro quiebre final (6-4).
Las estadísticas reflejaron la clara superioridad del ruso con el servicio, donde sumó 9 aces y ganó el 81 % de los puntos con su primer saque, frente al 50% de Norrie.
Además, dominó al resto, especialmente sobre el primer servicio rival (50 % de puntos ganados), y convirtió 5 de las 11 bolas de 'break' que dispuso.
El número 18 del ranking cerró su debut con un balance de 26 puntos ganadores por apenas 10 errores no forzados, dejando la sensación de que llega con buen ritmo a los tramos decisivos del torneo.
En octavos de final, Medvedev se enfrentará al español Alejandro Davidovich Fokina (n.20), que este jueves se impuso al argentino Camilo Ugo Carabelli (n.43) por 6-1 y 6-3 en primera ronda.