Medvedev supera a Norrie y se cita con Davidovich en los octavos del Abierto de China

Pekín, 26 sep (EFE).- El ruso Daniil Medvedev (n.18 ATP y octavo cabeza de serie) se clasificó este viernes a los octavos de final del Abierto de China tras vencer al británico Cameron Norrie (n.34) por 6-3 y 6-4 en un duelo de apenas una hora y cuarto, disputado en la pista central Diamond, que esta vez mostró más público en las gradas que en la sesión matinal.